Во Франции нет никакого риска "абсолютизма", считает Макрон

ПАРИЖ, 14 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не видит во Франции никакого риска установления неограниченной власти главы государства, несмотря на результаты первого тура парламентских выборов, заявил официальный представитель правительства Кристоф Кастанер.

"Президент республики также высказался по поводу риска абсолютизма, о котором говорили некоторые, и подчеркнул, что это нам не грозит", — сказал Кастанер на брифинге в среду по итогам заседания кабинета министров.

По мнению Макрона, в Национальном собрании (нижняя палата парламента) будут слышны голоса представителей оппозиции. Кроме того, оппозиция широко представлена в Сенате (верхняя палата).

Президент также подчеркнул, что своим голосованием в воскресенье французы подтвердили выбор в пользу обновления власти, который они сделали 7 мая — во втором туре президентских выборов.

В воскресенье во французской метрополии прошел первый тур парламентских выборов. В целом по стране за кандидатов от движения Макрона "Вперед, республика" проголосовали 28,21% избирателей. Далее следует правоцентристская партия "Республиканцы" — 15,77%, правый "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 13,20%, левая "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — 11,02% и бывшая правящей левоцентристская Социалистическая партия — 7,44%.

Между тем, выборы в Нацсобрание проходят по мажоритарной системе, кандидаты избираются в 577 одномандатных округах. Для победы в первом туре каждому из претендентов нужно набрать более 50% голосов. В подавляющем большинстве округов этого не произошло — победители определятся неделю спустя во втором туре голосования, где будет достаточно простого большинства. Ожидается, что по итогам второго тура, который пройдет 18 июня, "Вперед, республика" получит около 70% депутатских кресел.