Французский летчик пересек Ла-Манш на летающей машине

ПАРИЖ, 14 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Французский пилот Бруно Веццоли пересек пролив Ла-Манш на летающей машине, похожей на гибрид параплана и легкого вездехода — багги.

Как передает агентство Рейтер, устройство под названием "Пегас" взяло разбег на старой взлетно-посадочной полосе неподалеку от французского портового города Кале, а приземлилось в воду в 59 километрах от точки старта, рядом с британским Дувром.

Создателем "Пегаса" стал предприниматель Жером Дофи, вдохновленный работами пионеров авиации — бразильца Альберто Сантоса-Дюмона и француза Луи Блерио. В 1909 году Блерио был первым пилотом, перелетевшим Ла-Манш.

Дофи планировал сконструировать летающую машину, которая позволила бы облететь вокруг света за 80 дней.

Пролив Ла-Манш, максимальная ширина которого составляет 250 километров, а минимальная — 32 километра, издавна выступал в роли своеобразного "полигона" для испытания экспериментальных средств передвижения.