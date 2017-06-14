В Анкаре прогремел взрыв

АНКАРА, 14 июн – РИА Новости, Алена Палажченко. Взрыв прогремел на одном из промышленных предприятий в районе Остим на северо-западе турецкой столицы, по меньшей мере один человек погиб и трое получили ранения, сообщает агентство Anadolu.

После взрыва начался сильный пожар. На место происшествия прибыли пожарные и машины скорой помощи.

По предварительным данным, мог взорваться баллон с газом.

3 wounded in #Ankara's OSTIM industrial zone in unidentified explosion. pic.twitter.com/apSg3f5faX — dokuz8 NEWS (@dokuz8_EN) 14 июня 2017 г.

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