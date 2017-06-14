СМИ узнали возможную причину пожара в многоэтажном доме в Лондоне

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Возможной причиной пожара в высотном жилом доме в Лондоне мог стать взрыв холодильника, сообщают британские СМИ.

Пожар в высотном жилом доме на западе Лондона произошел в ночь на среду. Его жертвами стали шесть человек. Более 50 пострадавших в результате пожара доставлены в больницы. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара.

"Я слышал, что огонь возник и распространился после взрыва холодильника", — сообщил газете Daily Mail жилец Майкл Парамасирван.

Телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на других очевидцев, спасшихся из горящего здания, сообщает, что предполагаемый взрыв произошел на четвертом этаже, после чего огонь распространился по всему дому.

В настоящее время пожарные продолжают работы на месте пожара, они проливают дом водой.