В ДНР за сутки из-за обстрелов погибли два человека

ДОНЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Два человека погибли в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил в среду заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"Один ополченец погиб в результате обстрелов со стороны силовиков", — сказал Басурин журналистам.
Он добавил, что также от пули снайпера на юге ДНР погибла мирная жительница.
Ранее в администрации Новоазовского района сообщали РИА Новости, что от пули снайпера в селе Саханка во вторник вечером погибла женщина.