В парламенте Египта одобрили демаркацию морских границ с Саудовской Аравией

КАИР, 14 июн — РИА Новости, Маргарита Кислова. Комитет по обороне и национальной безопасности парламента Египта одобрил в среду соглашение о морских границах с Саудовской Аравией, согласно которому королевству переходят два острова в Красном море, сообщает официальное информагентство МЕНА.

Накануне соглашение также прошло согласование в комитете по законодательным вопросам египетского парламента. Оно будет передано для утверждения на общем собрании депутатов.

В Египте уже более года продолжается череда судебных процессов по вызвавшему неоднозначную реакцию в обществе соглашению по демаркации морских границ с Саудовской Аравией. Суды разных инстанций то признают соглашение недействительным, то заявляют о его законности.

В начале апреля 2016 года во время визита короля Саудовской Аравии в Египет две страны подписали соглашение по делимитации морской границы между государствами, в соответствии с которым Эр-Рияду отошли острова Тиран и Санафир, относящиеся к египетскому национальному заповеднику Рас-Мухаммед вблизи Шарм-эш-Шейха и пользующиеся популярностью у дайверов. Власти заявили тогда, что острова принадлежат королевству, а под юрисдикцией и защитой Каира они находились по просьбе Эр-Рияда с 1950 года. Это вызвало бурю негодования в Египте, за которой последовали многочисленные судебные тяжбы. Острова Тиран и Санафир расположены в стратегически важном районе у входа в Акабский залив, где пересекаются интересы Египта, Саудовской Аравии, Иордании и Израиля.