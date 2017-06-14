Опрос: более 60% украинцев не в состоянии оплатить услуги ЖКХ

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Более 60% граждан Украины считают, что за прошедший год их материальное положение ухудшилось, пишет "Украинская правда" со ссылкой на результаты исследования социологической группы "Рейтинг".

Из опроса следует, что более 60% респондентов не в состоянии оплатить счета за жилищно-коммунальные услуги, у более трети средств на такие расходы хватает, еще 3% не определились. Рост цен на потребительские товары и услуги в этом году заметили 97% опрошенных.

По мнению 65% украинцев, причиной плохого экономического положения в стране является непрофессионализм и коррупция действующей власти. Также более половины считают, что к такому положению привели военные действия на востоке страны, треть винят Верховную раду в неспособности принимать нужные стране законы, почти столько же — непрофессионализм и коррупцию предыдущей власти.

Опрос проводился 19-25 мая путем личного интервью. В исследовании принимали участие две тысячи граждан Украины от 18 лет и старше. Погрешность выборки не превышает 2,2%.