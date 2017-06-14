Более 80% украинцев назвали происходящее в стране хаосом, показал опрос

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. Доля украинцев, считающих, что Украина находится в состоянии хаоса, составляет 85%, свидетельствуют опубликованные в среду результаты исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг".

"С тезисом, что Украина сегодня находится в состоянии хаоса, соглашаются 85% опрошенных (10% не согласны, 4% не определились), в состоянии развала — 75% соглашаются (17% не согласны, 7% не определились), в состоянии изменений — 44% соглашаются (50% не согласны, 7% не определились), в состоянии развития — 21% соглашаются (71% не согласны, 8% не определились), консолидации — 17% соглашаются (58% не согласны, четверть — неопределившихся)", — говорится в сообщении "Рейтинга".

Опрос проводился по всей территории Украины (кроме неподконтрольных Киеву районов Донбасса) с 19 по 25 мая. Всего были опрошены 2 тысячи жителей в возрасте 18 лет. Допустимая погрешность не превышает 2,2%.