Сотни людей ищут родственников после крупного пожара в Лондоне

ЛОНДОН, 14 июн – РИА Новости, Мария Табак. Сотни людей ищут своих родственников после крупного пожара в жилом 24-этажном доме в районе Северный Кенсингтон на западе Лондона.

Пожар в 24-этажном жилом доме на западе Лондона произошел в ночь на среду. Пожарная служба ранее сообщила о минимум шестерых погибших при пожаре. Более 50 человек госпитализированы, десятки числятся пропавшими без вести. Локализовать возгорание до сих пор не удается.

"Мы ищем своих друзей и родственников из этого дома. Не могу их найти, на звонки они не отвечают. Я боюсь самого худшего", — сдерживая слезы, рассказала корреспонденту РИА Новости женщина по имени Насара.

Насара рассказала, что сама она родом из Судана, как и многие жители сгоревшего дома. Северный Кенсингтон, входя в состав знаменитого престижного района Кенсингтон и Челси, является, однако, весьма неблагополучным местом: здесь живет много выходцев из стран Африки, Ближнего Востока, Пакистана.

"Люди помогают нам, приносят еду, воду, одежду, устраивают пункты сбора", — добавила Насара.

Действительно, все окрестные церкви превращены в пункты помощи пострадавшим от пожара и их родным. Сюда местные жители приносят продукты и воду (последнее особенно актуально, учитывая, что в Лондоне стоит жара), одежду и предметы гигиены.

Окрестные дома утром были эвакуированы. Охраной порядка в районе занимаются десятки полицейских.

"Я охраняю этот дом, слежу за тем, чтобы никто туда не заходил", — рассказал сотрудник полиции по имени Мартин. На вопрос о том, почему эвакуированы дома, находящиеся довольно далеко от сгоревшего здания, он не смог ответить.

"Я делаю то, что мне сказали. Мы не пускаем людей в дома для их же безопасности", — отметил Мартин.

Не только местные жители помогают погорельцам и обитателям соседних домов, но и местные кафе, магазины и рестораны.

"Наша община решила помочь. Я работаю в супермаркете Coop, и мы собрали все это для тех, кто сегодня лишился всего своего имущества", — рассказал Насаб, кативший к эвакуированным домам до верху нагруженную тележку.

Окрестные кафе в среду превратились в медиахабы, где бок о бок работают журналисты из самых разных стран. Владельцы кафе также помогают им чем могут: достают из подсобок удлинители, предлагают воду.

Дороги вокруг места трагедии перекрыты, во всем Северном Кенсингтоне образовались пробки. К самому сгоревшему дому подойти нельзя: оцеплены все соседние улицы.