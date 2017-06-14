Глава ЛНР заявил, что минский процесс "превращается в тормоз"

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (244)

ЛУГАНСК, 14 июня — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил на встрече с журналистами, что минский процесс "превращается в тормоз".

"Минские договоренности благодаря значительным усилиям Запада, в частности, Германии и Франции, при очень больших усилиях Украины начинают превращаться из минского процесса в минский тормоз", — заявил Плотницкий.

Глава ЛНР заявил, что республики уже достаточно давно находятся в "тисках", уже научились использовать любую ситуацию в свою пользу.

"Если это и назвать тормозом, то хорошо, что мы притормозили активные боевые действия. И на сегодняшний день они действительно для нас, начиная с 2015 года, являются возможностью для создания своих вооруженных сил, возможностью для повышения и укрепления нашей экономики", — уточнил Плотницкий.

Плотницкий подчеркнул, что основная цель республики — чтобы минский процесс работал, так как на сегодняшний день ему нет альтернативы. По словам главы ЛНР, республика и далее намерена не нарушать договоренностей, достигнутых в Минске.

"Какие бы провокации не происходили со стороны Украины, мы четко понимаем, что на сегодняшний день есть только один путь – выполнение минских договоренностей. А вот как мы будем пытаться ускорить или усилить этот процесс, как заставить Запад, чтобы они заставили Украину выполнять – это немного другой вопрос", — подчеркнул Плотницкий.