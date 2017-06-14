ЕК ждет ответ от Чехии, Польши и Венгрии в рамках санкционной процедуры

БРЮССЕЛЬ, 14 июн — РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия направляет формальные письма Чехии, Польше и Венгрии в рамках процедуры, которая может привести к санкциям против трех стран в связи с отказом принимать беженцев, и в течение месяца ожидает ответа от них, говорится в заявлении ЕК.
"Как было объявлено вчера в 13-м докладе о перемещении и переселении, поскольку Чешская Республика, Венгрия и Польша не предприняли действий для выполнения их обязательств, комиссия сегодня решила запустить процедуры по предотвращению нарушений и направить письма с формальным оповещением этим трем странам-членам", — сообщила ЕК.
Комментируя это решение, представитель ЕК Александр Винтерштайн сообщил, что следующим шагом должен стать ответ Польши, Венгрии и Чехии. "Когда страна-член получает письмо, она отвечает. Это начало процедуры. Страны-члены ответят нам. В этом случае речь идет (об ответе) в течение месяца", — сказал он журналистам.