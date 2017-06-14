ЕК ждет ответ от Чехии, Польши и Венгрии в рамках санкционной процедуры

БРЮССЕЛЬ, 14 июн — РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия направляет формальные письма Чехии, Польше и Венгрии в рамках процедуры, которая может привести к санкциям против трех стран в связи с отказом принимать беженцев, и в течение месяца ожидает ответа от них, говорится в заявлении ЕК.

Решение о начале процедуры по предотвращению нарушений законов ЕС было принято во вторник.

"Как было объявлено вчера в 13-м докладе о перемещении и переселении, поскольку Чешская Республика, Венгрия и Польша не предприняли действий для выполнения их обязательств, комиссия сегодня решила запустить процедуры по предотвращению нарушений и направить письма с формальным оповещением этим трем странам-членам", — сообщила ЕК.

Комментируя это решение, представитель ЕК Александр Винтерштайн сообщил, что следующим шагом должен стать ответ Польши, Венгрии и Чехии. "Когда страна-член получает письмо, она отвечает. Это начало процедуры. Страны-члены ответят нам. В этом случае речь идет (об ответе) в течение месяца", — сказал он журналистам.

Процедура предотвращения нарушения проходит в несколько этапов. Если комиссия считает, что страна нарушает нормы Евросоюза, она официальным письмом уведомляет ее о своих претензиях. Если страна ЕС не дает удовлетворительного ответа, комиссия выносит мотивированное заключение по данному вопросу. Затем, если государство не приведет свою политику в соответствие с этим заключением в пределах установленного ЕК срока, последняя может обратиться в Суд ЕС.