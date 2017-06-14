В Бельгии младенец скончался из-за кормления растительным молоком

БРЮССЕЛЬ, 14 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Суд города Дендермонде в бельгийской Фландрии приговорил к шести месяцам тюремного заключения строго режима родителей семимесячного ребенка, которого они кормили растительным молоком, что привело к смерти младенца в результате обезвоживания и недоедания, сообщает телерадиокомпания RTBF.

Сами осужденные, которые владеют магазином биопродуктов, утверждали, что после того, как у матери кончилось грудное молоко, они решили кормить сына растительным из-за того, что он отказывался пить искусственное молоко для грудничков.

После резкого ухудшения состояния ребенка родители все же решили отвезти его к врачу-гомеопату, однако было уже поздно — весивший около 6 килограммов малыш скончался по дороге.