При пожаре в жилом доме в Лондоне погибли шесть человек

ЛОНДОН, 14 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. По меньшей мере шесть человек погибли при пожаре в жилом доме в Лондоне, число жертв может возрасти, говорится в заявлении столичной полиции.

"Подтверждается гибель при пожаре как минимум шести человек… Поисково-спасательные работы на месте продолжаются", — говорится в сообщении.

Пожар в 24-этажном жилом доме на западе Лондона произошел в ночь на среду. Более 50 пострадавших в результате пожара доставлены в больницы. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара, эвакуированные жители временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях.

Пожарные все еще пытаются локализовать начавшийся ночью пожар. На месте работают 200 пожарных, более 10 врачей. Угрозы обрушения здания нет.

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