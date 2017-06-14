Очевидцы рассказали, как люди выталкивали детей из горящего в Лондоне дома

ЛОНДОН, 14 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Женщина была вынуждены бросить младенца с 10 этажа горящего здания в Лондоне, чтобы спасти его от пожара, сообщают очевидцы.

Пожар в высотном жилом доме Grenfell Tower на улице Латимер-роад на западе Лондона произошел в ночь на среду. В результате пожара есть жертвы, однако их число не сообщается. Более 50 пострадавших доставлены в больницы. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от возгорания.

"Младенца, брошенного из окна, поймали собравшиеся внизу местные жители. Я видела женщину, которая была на девятом или десятом этаже, она кричала и ждала, пока люди внизу не помогут ей. Женщина кричала и жестами дала понять, что бросит вниз младенца, чтобы спасти его от пожара", — рассказала журналистам местная жительница Самира Ламрани.

По ее словам, женщина кричала, что заблокирована в горящем доме и не может выйти из квартиры.

"Один из собравшихся внизу побежал и смог поймать ребенка. Кто-то позвонил в экстренные службы и сообщил об этом, а также попросил, чтобы медики осмотрели ребенка. Кто-то прокричал женщине, что у них получилось поймать младенца, но лицо ее было наполнено смертельным страхом", — сказала Ламрани.

Другой местный житель сообщил работающим на месте журналистам, что видел, как с пятого или шестого этажа выпрыгивает пятилетний мальчик.

"Одна женщина попросту выпихнула сына из окна. Я думаю, что он отделался ушибами и, возможно, переломом. Но мы, те, кто собрался внизу, ничего не могли сделать, мы ничего не могли сделать", — сказала журналистам другая местная жительница, представившаяся как Зара.

В настоящее время пожарные продолжают работы на месте пожара, они проливают дом водой.