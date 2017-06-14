Президент Египта считает, что ситуация вокруг Катара не грозит войной

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси не считает, что обострение ситуации вокруг Катара может привести к войне в ближневосточном регионе.

Ранее глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что разногласия между Катаром и другими ближневосточными странами могут привести к развязыванию войны в регионе.

"Нет, нет. Я не ожидаю войны", — завил ас-Сиси в интервью в радиостанции Deutschlandfunk, отвечая на вопрос ведущего.

По словам египетского президента, международное сообщество должно быть заинтересовано в разработке четкого механизма, чтобы контролировать определенные страны и не позволять им передавать деньги террористическим организациям.

"Я не волнуюсь, поскольку давление на эти страны с целью прекратить финансирование терроризма уже является первым шагом. В случае успеха это станет посланием для других", — добавил он.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет 5 июня объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути, Сенегал отозвал своего посла в Катаре.