Оппозиция Черногории впервые с октября прервет бойкот работы парламента

БЕЛГРАД, 14 июн – РИА Новости. Депутаты "Демократического фронта" Черногории впервые после октябрьских выборов примут участие в заседании Скупщины (парламента) республики, на котором будет рассматриваться вопрос снятия иммунитета с их коллеги Небойши Медоевича, сообщило национальное издание Pobjeda со ссылкой на источник в оппозиции.

Ранее специальный прокурор Черногории Миливое Катнич подал запрос в Скупщину на снятие депутатского иммунитета с одного из лидеров ДФ Небойши Медоевича по подозрению в том, что тот "возглавлял преступную группу, которая занималась отмыванием денег с целью финансирования избирательной кампании". Административная комиссия парламента в минувший понедельник приняла запрос и передала его на утверждение всей Скупщине. По данным СМИ, заседание по данному вопросу будет проведено в ближайшие две недели и все 18 депутатов ДФ прервут многомесячный бойкот, чтобы отстоять иммунитет соратника.

"Решение уже принято, депутаты ДФ хотят увидеться глаза в глаза с главным специальным прокурором Катничем", — пишет Pobjeda.

Ранее лидер ДФ Андрия Мандич, с которого вместе с его соратником Миланом Кнежевичем иммунитет по запросу спецпрокуратуры был снят еще в феврале, призвал главу надзорного органа появиться в зале заседаний, назвав его "трусом". Сам Медоевич заявил, что оппозиция является "жертвой гонений" правящей Демократической партии социалистов (ДПС) экс-премьера Мило Джукановича, а Катнич, по его словам, планирует его арестовать за распространение информации "о преступлениях прокурора".

В середине февраля лидер ДФ Мандич призвал все оппозиционные силы Черногории усилить начатый после выборов 16 октября бойкот работы парламента акциями протеста. Условием возвращения оппозиции в Скупщину, по его словам, являются внеочередные парламентские выборы, которые могут пройти вместе с президентскими в начале 2018 года, их должно подготовить "переходное правительство с одинаковым числом представителей нынешней власти и оппозиции".

По итогам прошедших 16 октября выборов четыре оппозиционных движения вместе получили 39 из 81 места в Скупщине, таким образом, большинство мандатов досталось Демократической партии социалистов (ДПС) экс-премьера Мило Джукановича и его традиционным партнерам из нацменьшинств и малых партий.