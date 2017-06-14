Оппозиция Черногории впервые с октября прервет бойкот работы парламента

БЕЛГРАД, 14 июн – РИА Новости. Депутаты "Демократического фронта" Черногории впервые после октябрьских выборов примут участие в заседании Скупщины (парламента) республики, на котором будет рассматриваться вопрос снятия иммунитета с их коллеги Небойши Медоевича, сообщило национальное издание Pobjeda со ссылкой на источник в оппозиции.
"Решение уже принято, депутаты ДФ хотят увидеться глаза в глаза с главным специальным прокурором Катничем", — пишет Pobjeda.
Ранее лидер ДФ Андрия Мандич, с которого вместе с его соратником Миланом Кнежевичем иммунитет по запросу спецпрокуратуры был снят еще в феврале, призвал главу надзорного органа появиться в зале заседаний, назвав его "трусом". Сам Медоевич заявил, что оппозиция является "жертвой гонений" правящей Демократической партии социалистов (ДПС) экс-премьера Мило Джукановича, а Катнич, по его словам, планирует его арестовать за распространение информации "о преступлениях прокурора".
По итогам прошедших 16 октября выборов четыре оппозиционных движения вместе получили 39 из 81 места в Скупщине, таким образом, большинство мандатов досталось Демократической партии социалистов (ДПС) экс-премьера Мило Джукановича и его традиционным партнерам из нацменьшинств и малых партий.