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В мире

СМИ: МВД Италии отказалось наложить мораторий на прием мигрантов в Риме

Сюжет:
Ситуация с беженцами в Европе (4486)
12:5314.06.2017
01580
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСобор Святого Петра в Риме. Архивное фотоСобор Святого Петра в Риме. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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РИМ, 14 июн – РИА Новости, Александр Логунов. МВД Италии отказало мэру Рима в моратории на прием мигрантов в итальянской столице, сообщает в среду газета La Repubblica.

Человек с флагами Чехии и Евросоюза в Праге. Архивное фото
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
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Во вторник римский градоначальник Вирджиния Раджи потребовала от министерства внутренних дел страны прекратить размещение в городе прибывающих в Италию мигрантов. В своем Facebook Раджи назвала "невозможными и, более того, рискованными" даже мысли о создании новых центров по приему мигрантов, так как итальянское общество "не может себе позволить породить еще большее социальное напряжение".

Ответом на во многом популистское заявление Раджи стала реакция неназванного представителя внутриполитического ведомства, которую привела La Repubblica.

"Многие города находятся в сложной ситуации, но и столица должна принять в этом участие. Высадки мигрантов не прекращаются, а в этом году мы должны быть готовыми к тому, чтобы принять еще 200 тысяч мигрантов", — заявили в итальянском МВД.

В министерстве подчеркнули, что в курсе подобных трудностей, однако ничего не могут с этим сделать, и более того, отметили, что Рим и его провинция могут принять еще до 2 тысяч мигрантов.

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© РИА Новости / Владимир Федоренко
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По данным издания, в столице Италии и на прилегающих территориях в 70 центрах на постоянной основе размещены около 8,6 тысячи мигрантов. В Милане и окрестностях их число составляет около 4 тысяч, в Неаполе – 1,2 тысячи, в Генуе – 2 тысячи. Всего на территории страны пребывают 180 тысяч мигрантов.

Вслед за Раджи, принадлежащей к оппозиционному "Движению 5 звезд", антимигрантский вопрос поднял и его лидер Беппе Грилло. Он призвал закрыть все цыганские поселки и ввести надзор над жителями самодельных трущоб в черте города. Предложения Грилло и Раджи столкнулись с критикой их политических оппонентов, которые объяснили инициативы оппозиционеров поражением на частичных местных выборах, прошедших в Италии на минувших выходных.

По последним данным МВД Италии, с начала января на побережье страны высадились свыше 62 тысяч мигрантов, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 17%.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

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