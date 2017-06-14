СМИ: МВД Италии отказалось наложить мораторий на прием мигрантов в Риме

РИМ, 14 июн – РИА Новости, Александр Логунов. МВД Италии отказало мэру Рима в моратории на прием мигрантов в итальянской столице, сообщает в среду газета La Repubblica.
Ответом на во многом популистское заявление Раджи стала реакция неназванного представителя внутриполитического ведомства, которую привела La Repubblica.
"Многие города находятся в сложной ситуации, но и столица должна принять в этом участие. Высадки мигрантов не прекращаются, а в этом году мы должны быть готовыми к тому, чтобы принять еще 200 тысяч мигрантов", — заявили в итальянском МВД.
В министерстве подчеркнули, что в курсе подобных трудностей, однако ничего не могут с этим сделать, и более того, отметили, что Рим и его провинция могут принять еще до 2 тысяч мигрантов.
Вслед за Раджи, принадлежащей к оппозиционному "Движению 5 звезд", антимигрантский вопрос поднял и его лидер Беппе Грилло. Он призвал закрыть все цыганские поселки и ввести надзор над жителями самодельных трущоб в черте города. Предложения Грилло и Раджи столкнулись с критикой их политических оппонентов, которые объяснили инициативы оппозиционеров поражением на частичных местных выборах, прошедших в Италии на минувших выходных.
По последним данным МВД Италии, с начала января на побережье страны высадились свыше 62 тысяч мигрантов, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 17%.
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.