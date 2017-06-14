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В Гибралтаре раскритиковали решение ЕС по региону на переговорах по Brexit

Сюжет:
Выход Британии из Евросоюза (121)
12:4014.06.2017
(обновлено: 13:03 14.06.2017)
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© РИА Новости / Елена ШестернинаВид Гибралтара. Архивное фотоВид Гибралтара. Архивное фото
© РИА Новости / Елена Шестернина

ГИБРАЛТАР, 14 июн – РИА Новости, Елена Шестернина. Евросоюз, предоставив Испании право вето на распространение на Гибралтар любых соглашений между Великобританией и ЕС, которые будут заключены уже после выхода этой страны из "единой Европы", дал пощечину жителям Гибралтара, заявил в интервью РИА Новости заместитель главного министра Гибралтара Джозеф Джон Гарсия.

Испанский флаг на лодке в водах Гибралтара
© AP Photo / Laura Leon
"Потеряете Гибралтар": ЕС шантажирует Великобританию
На референдуме в июне 2016 года подавляющее большинство жителей Гибралтара – 96% — проголосовали за сохранение Великобритании в составе ЕС, при этом явка была очень высокой – 84%.

ЕС не стал включать вопрос о Гибралтаре в официальные директивы о переговорах о выходе Великобритании из Евросоюза. Вопрос об этой территории будет решаться на втором этапе – уже после официального выхода Соединенного Королевства из ЕС. При этом в конце апреля на саммите 27 глав государств стран ЕС были приняты указания по поводу ведения переговоров с Великобританией. В них говорится, что "после того, как Соединенное Королевство покинет Союз, никакое соглашение между ЕС и Соединенным Королевством не может применяться в отношении территории Гибралтара без соглашения между Королевством Испания и Соединенным Королевством".

Морской порт Гибралтара. Архивное фото
© РИА Новости / Ольга Головко
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"Двойное вето, предоставленное Евросоюзом Испании по поводу Гибралтара в официальных указаниях ЕС, стало пощечиной 96% проевропейски настроенным людям, которые проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС. На самом деле в этом нет необходимости, поскольку любая страна-член ЕС обладает правом вето на все", — заявил замглавного министра Гибралтара.

"В указаниях (в указаниях по ведению переговоров между ЕС и Великобританией, одобренных 29 апреля саммитом глав государств 27 стран ЕС – ред.) говорится: как только Великобритания покинет Евросоюз, Испания будет иметь второе вето в применении к Гибралтару мер, согласованных между Соединенным Королевством и ЕС. Это означает, что оно не будет применяться в договоре о выходе, который надо согласовать до того, как Великобритания покинет ЕС, но будет применяться в так называемом договоре о будущих отношениях", — напомнил Гарсия.

Флаг Гибралтара и Великобритании
© РИА Новости / Елена Шестернина
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Он считает, если интересы жителей Гибралтара не будут учтены Евросоюзом из-за позиции Мадрида, то это будет парадоксально. "Это будет крайне иронично, если Европейский Союз, который любит проповедовать идеи прав человека, свободы и демократии, санкционирует попирание прав жителей Гибралтара под диктовку одной из стран-членов", — заявил Гарсия.

Территориальный спор по поводу Гибралтара между Испанией и Великобританией продолжается более трехсот лет. В ходе референдумов, которые состоялись в 1967 и 2002 годах, около 99% гибралтарцев захотели остаться в составе Британии. На территории действует конституция, принятая на референдуме в 2006 году, согласно которой законодательная власть принадлежит королеве Великобритании Елизавете II и парламенту Гибралтара. Испания предлагает Великобритании установить над Гибралтаром "совместный суверенитет". Со временем, считает Мадрид, должен быть восстановлен испанский суверенитет над этой территорией.

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