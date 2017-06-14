Бангладеш назвал задержание дипломата в США нарушением международного права

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Задержание заместителя генерального консула Бангладеш Мохаммеда Шахельдул Ислама в Нью-Йорке является нарушением международного соглашения в области дипломатического права, считают в министерстве иностранных дел Бангладеш.

"У нас есть причины полагать, что задержание является нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях. Мы направили ноту протеста поверенному в делах США в Дакке", — цитирует агентство Рейтер заявление МИД.

Окружной прокурор района Квинс в Нью-Йорке Ричард Браун во вторник заявил о задержании заместителя генерального консула Бангладеш Мохаммеда Шахельдул Ислама по обвинению в торговле людьми и применении физической силы по отношению к своей прислуге.

Согласно заявлению Брауна, работавший у дипломата Мохаммед Амин был привезен в Нью-Йорк в период с 2012 по 2013 год. Сообщалось, что Ислам заставлял его работать по 18 часов в день и выполнять работу по дому. При этом дипломат нередко избивал Амина и угрожал ему депортацией и убийством членов семьи, заявил прокурор.

По данным Брауна, 45-летний дипломат проживает в Квинсе и обладает ограниченным иммунитетом. Судебное слушание по делу Ислама назначено на 28 июня. В случае подтверждения выдвинутых обвинений сотруднику консульства грозит до 15 лет тюремного заключения.