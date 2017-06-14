Одесские радикалы составили черный список музыкантов из России и Украины

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Украинские радикалы предупредили о намерении срывать концерты российских и украинских музыкантов. Полный список "нежелательных" артистов опубликовал бывший лидер одесской ячейки "Правого сектора"* Сергей Стерненко в Facebook.

Среди таких исполнителей оказались группы "Время и стекло", "Грибы", "Победа", "Мозги", "Каспийский груз", а также Баста, DJ Smash, Сергей Бабкин и Антоха МС.

Стерненко пояснил, что в список попали артисты из Украины, выступавшие в России, и российские музыканты, устраивавшие концерты в Крыму. Также он рассказал, на каких мероприятиях в Одессе националисты планируют устроить беспорядки.

В конце мая из-за протеста радикалов был сорван концерт в Одессе украинской певицы Светланы Лободы, которую радикалы обвиняют в частых поездках и выступлениях в России. В свою очередь, украинский певец Иван Дорн решил отменить свой концерт в Одессе, запланированный на 9 июня, из-за угроз радикалов.