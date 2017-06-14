Песков прокомментировал отсутствие поздравления с Днем России от США

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Поздравления с Днем России идут по дипломатическим каналам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя якобы отсутствие поздравления РФ от властей США с Днем России.

Посольство РФ в США во вторник подтвердило РИА Новости, что впервые за много лет не было получено поздравление от властей США с Днем России.

"Поздравления все-таки идут по дипломатическим каналам, давайте в министерство иностранных дел", — сказал Песков журналистам.

Отношения РФ и ЕС ухудшились из-за ситуации в Донбассе, где Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры. Позже конфликт с США усилился из-за обвинений в том, что Россия якобы вмешивалась в выборы в США и поддерживала тем самым кандидата в президенты Дональда Трампа.

Российского посла на протяжении долгого времени изображали в американских СМИ как "проводника российского влияния". Советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как Белый дом объявил, что Флинн не полностью рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком. Кроме того, генпрокурор Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования "российских связей" окружения Трампа после того, как стало известно о рутинной встрече Сешнса с российским послом в бытность Сешнса сенатором.

Ранее Песков заявлял, что Кисляк является блестящим дипломатом и "выполняет свою работу на 100%, но он не шпион", а то, что каждый контакт с послом РФ рассматривается как опасный и потенциально может привести к вмешательству во внутренние дела, это очень искаженное восприятие работы посла.