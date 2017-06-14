Лондонские пожарные рассказали о борьбе с огнем в многоэтажном доме

ЛОНДОН, 14 июн – РИА Новости, Мария Табак. Комиссар пожарной службы Лондона Дэни Коттон назвала произошедший в жилом доме на западе столицы пожар "очень серьезным и сложным", заявила, что расследование произошедшего займет время.

"Это очень серьезный и сложный пожар, мы будем внимательно изучать его природу и причины в ближайшие часы и дни, пытаться выяснить, что случилось", — сказала Коттон журналистам в среду утром.

"В настоящее время инженер-специалист по каркасам следит за безопасностью здания, пока похоже, что в него можно войти", — отметила она.

Директор по координации службы "скорой помощи" Пол Вудру, в свою очередь, подтвердил, что более 50 пострадавших при пожаре в жилом доме Grenfell Tower на улице Латимер-роад на западе Лондона доставлены в больницы, а лондонская пожарная служба подтвердила факт гибели людей, не назвав пока их точное число.

Причины пожара, охватившего все 24 этажа здания, неясны. Северный Кенсингтон — не самый благополучный район Лондона, там живут много выходцев из стран Африки, Ближнего Востока и Пакистана, а также восточной Европы.

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