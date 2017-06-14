Богданов обсудил ситуацию вокруг Катара с послом Китая в Москве

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил в среду в Москве с послом Китая Ли Хуэем ситуацию в Сирии и вокруг Катара, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.