Богданов обсудил ситуацию вокруг Катара с послом Китая в Москве

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил в среду в Москве с послом Китая Ли Хуэем ситуацию в Сирии и вокруг Катара, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"В ходе беседы состоялся доверительный обмен мнениями по развитию ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на комплекс вопросов сирийского урегулирования, а также обстановке вокруг Катара. При этом с обеих сторон подтверждена нацеленность Москвы и Пекина на продолжение тесной координации подходов по актуальным аспектам ближневосточной повестки дня, представляющим взаимный интерес", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.