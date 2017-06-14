Катар подтвердил отзыв миротворческих сил с границы Джибути и Эритреи

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Министерство иностранных дел Катара подтвердило отзыв катарских миротворческих сил с границы Джибути и Эритреи.

"Катар проинформировал правительство Джибути об отзыве всех своих войск, размещенных на границе Джибути", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

Ранее кувейтская газета "Аль-Анба" сообщала, что правительство Джибути получило официальную ноту от катарского МИД о прекращении посредничества Катара между Джибути и Эритреей. Издание утверждало, что Катар также отозвал свои миротворческие силы с границы двух африканских государств, размещавшиеся в регионе с 2008 года.

Территориальный конфликт между Джибути и Эритреей возник в 2008 году и длился с 10 по 13 июня. Стороны заключили соглашение о перемирии в столице Катара Дохе в 2010 году.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет 5 июня объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути, Сенегал отозвал своего посла в Катаре.