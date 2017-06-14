Рейтинг Трампа опустился до рекордно низких показателей, показал опрос

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Рейтинг американского президента Дональда Трампа опустился до рекордно низких показателей, свидетельствую данные центра исследования общественного мнения Gallup International.

По данным на 11 июня 58% американцев недовольны работой Трампа. В апреле-мае этот показатель составлял 50-56%.

В поддержку главы Белого Дома выступили лишь 37% опрошенных. По данным аналогичных исследований за апрель-май, Трампа поддерживали от 39% до 42% американцев.

Опрос проводился в период 5-11 июня, в нем приняли участие более 3,5 тысяч человек.