Лондонские пожарные продолжают поиски людей в горящем доме

Пожар в многоэтажном доме Grenfell Tower в Лондоне. 14 июня 2017

Пожар в многоэтажном доме Grenfell Tower в Лондоне. 14 июня 2017

ЛОНДОН, 14 июн – РИА Новости, Мария Табак. Пожарные продолжают поиски людей, возможно, остающихся в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower, где всю ночь бушевал пожар, сообщила журналистам в среду комиссар пожарной службы Лондона Дэни Коттон.

"Мы продолжаем поиски людей в здании", — отметила она.

Коттон, отвечая на вопросы журналистов, также рассказала, что пока пожарным удалось добраться только до 20 этажа.

Директор по координации службы "скорой помощи" Пол Вудру подтвердил, что более 50 пострадавших при пожаре в жилом доме на улице Латимер-роад на западе Лондона доставлены в больницы, а лондонская пожарная служба подтвердила факт гибели людей, не назвав пока их точное число.

Причины пожара, охватившего все 24 этажа здания, неясны. Северный Кенсингтон – не самый благополучный район Лондона, там живут много выходцев из стран Африки, Ближнего Востока и Пакистана, а также восточной Европы.

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