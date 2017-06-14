Лондонские пожарные продолжают поиски людей в горящем доме

ЛОНДОН, 14 июн – РИА Новости, Мария Табак. Пожарные продолжают поиски людей, возможно, остающихся в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower, где всю ночь бушевал пожар, сообщила журналистам в среду комиссар пожарной службы Лондона Дэни Коттон.
"Мы продолжаем поиски людей в здании", — отметила она.
Директор по координации службы "скорой помощи" Пол Вудру подтвердил, что более 50 пострадавших при пожаре в жилом доме на улице Латимер-роад на западе Лондона доставлены в больницы, а лондонская пожарная служба подтвердила факт гибели людей, не назвав пока их точное число.
Причины пожара, охватившего все 24 этажа здания, неясны. Северный Кенсингтон – не самый благополучный район Лондона, там живут много выходцев из стран Африки, Ближнего Востока и Пакистана, а также восточной Европы.
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