Пожар в Лондоне заставляет задуматься о безопасности высоток, заявил мэр

ЛОНДОН, 14 июн – РИА Новости, Мария Табак. Страшный пожар в лондонском жилом доме, произошедший в ночь на среду, свидетельствует о необходимости изучить ситуацию с безопасностью подобных многоэтажных зданий, заявил мэр города Садик Хан.

Ранее служба скорой помощи сообщила, что более 50 пострадавших при пожаре в жилом доме Grenfell Tower на улице Латимер-роад на западе Лондона доставлены в больницы, а лондонская пожарная служба подтвердила факт гибели людей, не назвав пока их точное число.

"Есть важные вопросы, на которые мы должны получить ответ. По всему Лондону очень много жилых домов, и мы не можем допустить ситуацию, при которой под угрозой оказывается безопасность людей, если были даны неверные инструкции, или же если дом, а такие предположения уже были озвучены, не проверялся и не обслуживался должным образом", — заявил мэр в интервью Би-би-си.

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Причины пожара, охватившего все 24 этажа здания, неясны. Северный Кенсингтон — не самый благополучный район Лондона, там живут много выходцев из стран Африки, Ближнего Востока и Пакистана, а также восточной Европы.

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