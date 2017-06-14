ЕС выделит Киеву 55 миллионов евро на реформу управления госфинансами

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. Евросоюз планирует выделить Украине 55 миллионов евро на улучшение управления государственными финансами, сообщил глава представительства ЕС в стране Хьюг Мингарелли.

По его словам, одной из целей соглашения об ассоциации Украины и ЕC, которое, как ожидается, начнет применяться в полной мере с сентября этого года, является помощь Киеву в улучшении госуправления.

"В рамках этого мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить эффективное управление госфинансами. С этой целью мы предоставим украинскому правительству огромную программу помощи, которая предусматривает бюджет в 55 миллионов евро. Эта программа вступит в силу через несколько месяцев и будет способствовать повышению эффективности управления госсредствами местными общинами", — цитирует слова Мингарелли агентство УНИАН.

В конце мая парламент Нидерландов последним из законодательных органов стран ЕС одобрил соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. Сейчас Киев ожидает завершения процедуры его ратификации, после чего документ вступит в силу в полной мере. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер рассчитывает, что процедура ратификации соглашения будет завершена к саммиту Украина-ЕС в июле.

Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией. Политическая часть соглашений начала частично действовать на предварительной основе уже в 2014 году, а с 1 января 2016 года действует соглашение о зоне свободной торговли ЕС и Украины.