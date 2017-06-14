Лидеры ЕС обсудят новые шаги по укреплению оборонного сотрудничества

БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Лидеры стран Евросоюза на саммите, который пройдет в Брюсселе 22 и 23 июня, обсудят новые шаги по укреплению оборонного сотрудничества ЕС, в частности, совместные проекты, использование боевых групп ЕС и вопросы военной промышленности, сообщила от имени председателя Совета ЕС министр по вопросам социального диалога, потребительским вопросам и гражданским свободам Мальты Хелена Далли.

По ее словам, первым вопросом на повестке дня лидеров станет миграция. Главы государств и правительств обсудят шаги, сделанные с февраля этого года, когда был согласован ряд мер по противодействию нелегальной миграции по так называемому центральному средиземноморскому пути.

Затем главы государств и правительств коснутся вопросов безопасности на фоне терактов, произошедших в Манчестере и Лондоне. "Они решительно выступят против терроризма, ненависти и насильственного экстремизма и изучат, какие дополнительные действия может предпринять ЕС", — сказала Далли, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. Ее выступление транслировалось службами ЕК и ЕП.

Следующим вопросом в повестке дня саммита станет оборонное сотрудничество.

"Лидеры обсудят дальнейшие шаги в некоторых направлениях, например, по вопросам постоянного структурированного сотрудничества (PESCO), боевых групп ЕС и оборонной промышленности ЕС", — заявила министр.

В середине мая министры обороны стран-членов Евросоюза согласовали нормы и принципы осуществления PESCO, предполагаемого нормами Договора о Европейском союзе, но до сих пор не реализованного. Они договорились, что участие в проектах PESCO будет открыто для всех стран-членов, которые хотят взять на себя необходимые обязательства, при этом любые мощности, разработанные в его рамках, останутся в собственности и под контролем стран-членов. Руководство PESCO будет осуществляться на двух уровнях: Совета ЕС с правом голоса у стран-участниц PESCO и непосредственно стран-участниц конкретных проектов и инициатив в рамках PESCO. Эти проекты, в свою очередь, смогут получить финансирование из нового Европейского оборонного фонда.

На том же заседании министры подтвердили намерение активизировать подготовку к использованию европейских боевых групп, которые до сих пор ни разу не использовались. Речь идет, в частности, о реформировании механизма их финансирования, а также процесса принятия решений об их дислокации. Предполагается активизировать программы учений боевых групп, способствовать универсальности их использования и более активному участию стран-членов в их формировании, а также пересмотреть принципы финансирования групп до конца этого года.