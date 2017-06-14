Число жертв проливных дождей и оползней в Бангладеш выросло до 147

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Число погибших в результате проливных дождей и схода оползней на юго-востоке Бангладеш увеличилось до 147, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 134 погибших.

Сильные ливни начались в юго-восточной части Бангладеш утром в понедельник, больше всего в результате непогоды пострадали округа Рангамати и Бандарбан. В пострадавших районах не работает телефонная связь, нарушено движение транспорта.

По меньшей мере 11 человек погибли в индийских штатах Мизорам и Ассам на границе с Бангладеш.

В офисе премьер-министра Индии Нарендры Моди заявили, что страна готова оказать поддержку Бангладеш в поисково-спасательных операциях.

Как ранее заявил агентству представитель управления в чрезвычайных ситуациях Бангладеш Реаз Ахмед, число погибших может увеличиться. По его словам, спасатели пытаются попасть в труднодоступные районы, пострадавшие в результате стихии.

Период муссонов в Бангладеш продолжается с июня по сентябрь. При этом оползни, вызываемые ливнями, нередко уносят десятки человеческих жизней.