СМИ рассказали, кто станет мэром Брюсселя вместо Ивана Майора

БРЮССЕЛЬ, 14 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Филипп Клоз займет пост бургомистра Брюсселя вместо Ивана Майора, объявившего об отставке из-за скандала, разразившегося в связи с сокрытием им от общественности прибавки к зарплате за управление благотворительным фондом, сообщила электронная версия газеты Soir.

По ее данным, Майор будет продолжать временно исполнять обязанности столичного мэра до 26 июня.

Майор и Клоз являются членами Социалистической партии бельгийской Валлонии.

Действующий бургомистр Брюсселя оказался в центре скандала после того, как были обнародованы суммы, которые руководители благотворительной некоммерческой организации Samusocial в поддержку бездомных и беженцев, одним из которых был Майор, получили в 2015-2016 годах. По данным СМИ, благодаря сохранению должности администратора Samusocial, созданной при его участии в 1999 году, Майор дополнительно заработал в 2015 году 18,9 тысячи евро, а в 2016 году — 16,8 тысячи евро до вычета налогов.

Таким образом, как отмечала телерадиокомпания RTBF, если считать должность администратора фонда чиновничьей, доход Майора от выполнения общественных обязанностей превысил установленную законом планку в 150% от ставки депутата парламента Брюсселя.

Ряд критиков ставит под вопрос легитимность Майора: он стал бургомистром не по итогам муниципальных выборов, прошедших в октябре 2012 года, а в результате голосования коммунальных депутатов после отставки его предшественника Фредди Тиллеманса.