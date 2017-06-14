На обувной фабрике в Белоруссии нашли снаряд времен Великой Отечественной

МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Более 100 работников обувной фабрики в городе Барановичи в Белоруссии были эвакуированы после обнаружения на территории предприятия боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщила в среду пресс-служба МЧС республики.

"Каменщик во время проведения земляных работ наткнулся на металлический предмет. До прибытия группы разминирования спасатели, совместно с сотрудниками ГОВД, эвакуировали 110 работников предприятия. Место обнаружения снаряда было ограждено от людей. Находкой оказался боеприпас — предположительно, времен Великой Отечественной войны, длиной 200 миллиметров, диаметром 50 миллиметров", — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, сообщение об обнаружении опасного предмета поступило спасателям во вторник в 14.45 мск. Боеприпас изъяли специалисты воинской части.