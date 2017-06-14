На Украине в четверг вступает в силу закон о запрете георгиевской ленты

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. Закон "о запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты на Украине обнародован в официальной прессе и вступит в силу в четверг.
"Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования", — говорится в документе.
61.1%Да, георгиевская ленточка уже давно ассоциируется с Днем Победы
15%Боевого Красного знамени как символа вполне достаточно
23.9%Мне все равно, что будет символом Победы, главное — помнить уроки войны
Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы. В 2017 году акция прошла более чем в 90 странах мира.
Ранее Верховная рада приняла закон, которым вводится административная ответственность (штрафы или арест) за изготовление и ношение на Украине георгиевской ленты. Документ предусматривает исключение для ветеранов Великой Отечественной войны, ордена или медали которых содержат элементы георгиевской ленты.