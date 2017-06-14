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В мире

Развал западной демократии: чему радуется Китай

11:2614.06.2017
(обновлено: 13:54 14.06.2017)
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© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг Китая развевается над офисными зданиями в ШанхаеФлаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае
© AP Photo / Andy Wong, File

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Китайские комментарии на тему хаоса и развала политической системы США и вообще Запада — казалось бы, что тут может быть нового. Но есть вопрос: а что за система в самом Китае? Радостно критиковать Запад сегодня — все равно что бить лежачего, да и вообще критиковать легко. Но с каких позиций это делает Пекин?

Система не работает

Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Вообще-то, даже если комментарий опубликован в "Жэньминь жибао", его автора, человека по имени Кёртис Стоун, трудно назвать китайцем. Сейчас в тамошних СМИ вообще публикуется в порядке дискуссии много иностранцев. Хотя нет сомнений, что ход мыслей автора очень даже приемлем хотя бы для некоторой части политического спектра страны.

Ход этот вроде бы простой и понятный. Стоун описывает политический хаос в Вашингтоне, который "подрывает американскую мощь и престиж в глазах всех людей в мире". Что же, это можно констатировать, просто скользя глазом по заголовкам американских газет: генеральный прокурор дает показания в конгрессе, не работает ли он на русских, его коллеги рангом пониже блокируют президентские указы, и так каждый день — шутки и смех. Да, система управления развалилась, причем давно: первыми начали республиканцы, теми же методами блокировавшие работу президента-демократа Барака Обамы.

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дальше тоже все хорошо и понятно. Стоун упоминает американских политологов, выносящих приговор демократии. Тимоти Снайдера из Йельского университета, подмечающего, что вся история западных демократий сводится к упадку и развалу, а все демократии рано или поздно проваливаются. Или работы менее известных Роберто Фоа и Яши Мунка — насчет того, что неудовлетворение западной моделью демократии растет во всем мире, где люди все более убеждаются: навязывание политической модели заканчивается хаосом.

И это опять-таки из серии очевидного: хаос в США или непредсказуемое поведение избирателя в Великобритании или Франции, попросту голосующего против власти и за кого угодно, этой власти как бы противостоящего. И насчет провалов навязанной модели демократии (что в арабском мире, что на Украине) мы тоже всё знаем.

Но тут автор комментария в качестве примера краха американской демократии упоминает деятельность Дональда Трампа на посту президента США. Конкретно — отмену системы обязательного медицинского страхования (наследие Обамы) и то, что Парижское соглашение по климату Трамп "бросил под автобус" (у нас бы сказали — в топку).

Экс-директор ФБР Джеймс Коми во время слушаний в сенатском комитете по разведке. 8 июня 2017
© REUTERS / Jonathan Ernst
Джеймс Коми упустил возможность промолчать
Сразу становится интересно. Хотя бы потому, что это уже не просто мнение (ведь и официальный Пекин открыто старается перехватить у США мировое лидерство по части "спасения планеты от потепления"). То есть Трамп пытается демонтировать типичную для демократов систему, коррумпированную, ложью и силой выжимающую деньги из людей и компаний (это относится в равной степени к обамовскому здравоохранению и его климатической политике). А Китай внезапно подхватывает знамя демократов. Зачем и почему?

Тут сразу напрашивается вопрос: а какая политическая система сейчас в Китае? То есть кто критикует и с каких позиций: хорошо, на Западе мы видим развал, а что вместо него предлагает Китай?

Давно ушедший коммунизм

© AFP 2017 / Johannes EiseleДевушки фотографируются с флагом Коммунистической партии Китая в Шаошане
© AFP 2017 / Johannes Eisele
Девушки фотографируются с флагом Коммунистической партии Китая в Шаошане

Я постоянно сталкиваюсь с людьми, свято верящими, что в Китае — коммунистический режим. Эти люди или просто не знают, что такое Китай сегодня, или ведут черную пропаганду, мобилизуя собратьев-демократов: потерпите немножко, Китай без демократии скоро обрушится. Он, правда, рушиться отказывается.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время форума Один пояс, один путь в Пекине. 15 мая 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ/ Сергей Гунеев/POOL
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Российско-китайский проект и попытки его разрушения
Конечно, кто-то может не знать о китайской традиции сохранять названия (допустим, Компартия Китая), меняя при этом сущность того, что под названием скрывается. Так или иначе, коммунистический режим в стране был демонтирован еще в 80-х годах. От него осталась одна яркая шкурка. Общество частной инициативы со множеством долларовых миллионеров и миллиардеров, общество, идеологически опирающееся на традиционные ценности (если коротко, то конфуцианство), — это совсем не то, что завещал товарищ Мао.

То есть Китай сейчас вписался в длинный ряд национальных государств с консервативной (вырастающей из национальной традиции) системой. В том же ряду — Россия, Индия и большая часть мира. Страны, для которых (как для Трампа) не идеология, а свое государство выше всего.

Почему Китай не только не экспортирует (не навязывает) свою политическую модель и ценности, а подчеркнуто этого не делает? Потому что его политический класс считает, что больше нигде в мире такая модель не сработает. Вот, кстати, и Кёртис Стоун походя упоминает "уникальную политическую систему" КНР и то, что даже без нынешнего хаоса в США американская система там бы не привилась.

© AP Photo / Eugene HoshikoВид на Шанхай, Китай
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Вид на Шанхай, Китай

 

Город Пекин. Архивное фото
© Fotolia / SeanPavonePhoto
Госсовет Китая: странам Шелкового пути нужно сфокусироваться на инновациях
Как не привилась, кстати, и советская система: вспомним пару десятилетий споров Москвы и Пекина о том, где настоящий социализм. В итоге развалились обе навязанные внешними идеями формы социализма, но ведь все равно ясно было, что они разные.

Тогда что в Китае подталкивает по крайней мере часть тамошних идеологов вдруг начать сочувствовать американским демократам — особенно с учетом того, что руководство Китая (и СССР — России) традиционно чувствовало себя комфортнее с американскими республиканцами?

Здесь надо вспомнить, что в китайском обществе никогда не считалось, что деньги или даже голоса избирателя решают всё, а богатство дает более высокий социальный статус. Статус там дают образование и заслуги перед обществом (в идеале, конечно). Еще мы видим страну, где не важно, кем и как избрана власть, но она должна выполнять социальные обязательства перед людьми. Власть испокон веков — не наемный менеджер, а отец, обязанный заботиться о детях. Отсюда и гордость китайцев тем, что их политическая система обеспечила невиданный в мире успех по части борьбы с бедностью. Отсюда и изумление многих от того, как не сработала в США система всеобщего медицинского обслуживания и как легко от нее отказались.

Пекин накануне форума Один пояс и один путь
© AP Photo / Andy Wong
Новый шелковый путь, или Как Китай хочет всех объединить
Что касается экологии, то тут отдельная история. Пекин в свое время поддался на уговоры Обамы присоединиться к Парижским соглашениям потому, что и без Обамы видел выгоду в разработке своих или льготном приобретении чужих технологий, очищающих промышленные выбросы. А лживая идеология кампании по "спасению планеты" может, если надо, уйти на задний план. Климат не изменится, но небо будет чище.

Главное же, что никто не гарантировал китайской политической системе успеха только потому, что она не заимствована на Западе. Китайское общество отлично умеет следить за чужими (СССР, США, Европа) политическими провалами. Но это не гарантирует ему отсутствия провалов собственных, истекающих из коренных традиций. Вот они и следят за происходящим в мире, спорят, критикуют, делают выводы.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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madam.kukushinskay
Поют, поют китаю развал, а он все крепчает и крепчает. И ни при чем здесь коммунизм. Хотя, может быть, и при чем. Это ведь мы не смогли воплотить мечты, а китай не спешит,обдумывает каждый шаг, не кричит на каждом шагу, а строит то общество, которое нам оказалось "не по карману". Мы сами развалили то, что создавали наши деды и отцы, а китай приумножает. Так что не надо делать эту страну лодкой, которую несет в океане по воле волн. Они взяли от нас лучшее. Теперь мы должны поучиться у этой древнейшей цивилизации.
11:40
14.06.2017
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