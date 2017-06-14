На Филиппинах рассказали, что американские военные делают в регионе Марави

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Военный контингент США размещен недалеко от филиппинского города Марави, однако не участвует в борьбе с террористами группировки ИГ* и выполняет лишь вспомогательную роль, заявил представитель ВС Филиппин бригадный генерал Реституто Падилья.

По его словам, американские военные не имеют права принимать участие в сражениях и только информируют филиппинские войска об обстановке в регионе. "Я не знаю их точного числа и специальной задачи. Им разрешено носить винтовки в целях самообороны. Однако они не могут участвовать в сражениях, они только предоставляют поддержку", — цитирует агентство Рейтер заявление военного.

Президент Филиппин Родриго Дутерте в мае ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с группировкой, поддерживающей террористическую организацию ИГ*. Дутерте отметил, что военное положение в Минданао может продлиться год. Основной горячей точкой остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков. В ходе столкновений с армией, которые продолжались больше недели, ликвидированы 95 боевиков, погибли 25 солдат и 19 мирных граждан.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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