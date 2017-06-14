Курс на сближение: Тиллерсон заявил о просьбах союзников США поладить с РФ

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал, что партнеры Вашингтона просят Штаты улучшить отношения с Россией.

"Союзники, партнеры, большие и маленькие, и это без исключений… в Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-восточной Азии: "Пожалуйста, займитесь отношениями с Россией, они должны быть улучшены". Они уверены, что ухудшение этих отношений, безусловно, ухудшит их ситуацию", — заявил Тиллерсон на слушаниях в сенате.

По словам дипломата, курс на налаживание отношений с Москвой является "американским подходом".

О текущем сотрудничестве

Выступая в сенате, госсекретарь также заявил, что отношения между США и Россией продолжают ухудшаться.

"Наши отношения находятся на самом низком уровне, они дальше ухудшаются. Наша цель — стабилизировать. Мы работаем в некоторых областях, чтобы определить, можем ли мы создать базу для переустановки рабочих отношений с российским правительством, которые в наших интересах", — отметил Тиллерсон.

В качестве примера позитивного сотрудничества он привел Сирию.

"Они (переговоры — ред.), я бы сказал, прогрессируют в позитивном ключе. Но пока еще очень рано говорить, принесут ли они результаты", — добавил госсекретарь.

Курс Трампа

В начале июня стало известно, что президент Дональд Трамп поручил госдепартаменту наладить отношения с Москвой. Об этом журналистам рассказал сам Тиллерсон.

Во время пресс-конференции в столице Новой Зеландии, госсекретаря спросили по поводу расследования связей окружения Трампа с Россией. Журналистов интересовало, не повлияет ли оно на устойчивость действующей администрации США.

Дипломат отказался давать комментарии по этому поводу, сославшись на отсутствие информации.

"Президент ясно дал мне понять: не нужно позволять тому, что происходит в сфере политики, мешать выполнять свою работу, которая была поручена в этом отношении. Он весьма ясно указал, что мы должны достичь прогресса", — добавил Тиллерсон.

Вопрос санкций

При этом у американских властей до сих пор нет четкой позиции по антироссийским санкциям. В конце мая глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон рассказал журналистам, что Дональд Трамп пока не определился в этом вопросе.

"Я думаю, что президент все еще рассматривает этот вопрос. Пока у нас нет позиции. У него (Трампа) есть много вариантов", — заявил чиновник.

После переговоров госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы российского МИД Сергея Лаврова, которые прошли в Вашингтоне 10 мая, в госдепе заявили, что ограничения останутся в силе до тех пор, пока "Москва не изменит действия, которые к этому привели".

При этом ряд американских сенаторов договорились о введении новых ограничений в отношении Москвы. Новые санкции будут нацелены на "нарушителей прав человека", поставщиков оружия правительству Башара Асада, а также тех, кто был задействован в "злонамеренной киберактивности в пользу правительства России", говорится в заявлении, которое накануне опубликовали представители двух сенатских комитетов.

Одним из главных инициаторов новых ограничительных мер против России выступает сенатор от Южной Каролины, республиканец Линдси Грэм. По его словам, Трамп должен подписать указ о продлении санкций, поскольку иначе он "предаст демократию".

"Мы накажем русских. Любой член конгресса, кто не захочет наказать Россию за то, что она сделала, предаст демократию. И если президент не подпишет этот законопроект для наказания России, он предаст демократию", — сказал сенатор в интервью телеканалу СBC News

Голосование по новым санкциям пройдет в сенате в четверг. После этого законопроект еще должна утвердить палата представителей, а после этого документ поступит на подпись президенту.

Рекс Тиллерсон, комментируя инициативу сенаторов, заявил, что "не хотел бы закрытия каналов" для диалога с Москвой.

Реакция Москвы

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во вторник заявил, что в Кремле внимательно следят за ситуацией.

Отвечая на вопрос, какова реакция Москвы на разработанные сенаторами новые санкции, представитель Кремля заявил: "Негативная".

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее отказался комментировать возможное введение новых санкций.

"Что, я буду на каждый чих реагировать? Я не медицинский эксперт", — заявил министр журналистам в понедельник.

При этом российский посол в США Сергей Кисляк уверен, что рано или поздно отношения между Москвой и Вашингтоном нормализуются.

"Я не наивный оптимист, но я верю, что жизнь вернет американцев к пониманию, что вместе с Россией они могут сделать намного больше в мире, чем действуя против нее", — заявил дипломат, добавив, что интересы двух стран по многим вопросам совпадают.