Курс на сближение: Тиллерсон заявил о просьбах союзников США поладить с РФ

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал, что партнеры Вашингтона просят Штаты улучшить отношения с Россией.
По словам дипломата, курс на налаживание отношений с Москвой является "американским подходом".
О текущем сотрудничестве
Выступая в сенате, госсекретарь также заявил, что отношения между США и Россией продолжают ухудшаться.
В качестве примера позитивного сотрудничества он привел Сирию.
"Они (переговоры — ред.), я бы сказал, прогрессируют в позитивном ключе. Но пока еще очень рано говорить, принесут ли они результаты", — добавил госсекретарь.
Курс Трампа
В начале июня стало известно, что президент Дональд Трамп поручил госдепартаменту наладить отношения с Москвой. Об этом журналистам рассказал сам Тиллерсон.
Дипломат отказался давать комментарии по этому поводу, сославшись на отсутствие информации.
"Президент ясно дал мне понять: не нужно позволять тому, что происходит в сфере политики, мешать выполнять свою работу, которая была поручена в этом отношении. Он весьма ясно указал, что мы должны достичь прогресса", — добавил Тиллерсон.
Вопрос санкций
При этом у американских властей до сих пор нет четкой позиции по антироссийским санкциям. В конце мая глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон рассказал журналистам, что Дональд Трамп пока не определился в этом вопросе.
"Я думаю, что президент все еще рассматривает этот вопрос. Пока у нас нет позиции. У него (Трампа) есть много вариантов", — заявил чиновник.
После переговоров госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы российского МИД Сергея Лаврова, которые прошли в Вашингтоне 10 мая, в госдепе заявили, что ограничения останутся в силе до тех пор, пока "Москва не изменит действия, которые к этому привели".
Одним из главных инициаторов новых ограничительных мер против России выступает сенатор от Южной Каролины, республиканец Линдси Грэм. По его словам, Трамп должен подписать указ о продлении санкций, поскольку иначе он "предаст демократию".
Голосование по новым санкциям пройдет в сенате в четверг. После этого законопроект еще должна утвердить палата представителей, а после этого документ поступит на подпись президенту.
Рекс Тиллерсон, комментируя инициативу сенаторов, заявил, что "не хотел бы закрытия каналов" для диалога с Москвой.
Реакция Москвы
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во вторник заявил, что в Кремле внимательно следят за ситуацией.
Глава российского МИД Сергей Лавров ранее отказался комментировать возможное введение новых санкций.
"Что, я буду на каждый чих реагировать? Я не медицинский эксперт", — заявил министр журналистам в понедельник.
При этом российский посол в США Сергей Кисляк уверен, что рано или поздно отношения между Москвой и Вашингтоном нормализуются.
"Я не наивный оптимист, но я верю, что жизнь вернет американцев к пониманию, что вместе с Россией они могут сделать намного больше в мире, чем действуя против нее", — заявил дипломат, добавив, что интересы двух стран по многим вопросам совпадают.