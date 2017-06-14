США и Южная Корея провели переговоры для подготовки двустороннего саммита

ТОКИО, 14 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Заместитель госсекретаря США Томас Шеннон провел переговоры в Сеуле со своим коллегой заместителем министра иностранных дел Лим Сун Намом для подготовки встречи лидеров двух стран, сообщило агентство Ренхап.

Двусторонняя встреча на высшем уровне, которая запланирована на 29-30 июня в Вашингтоне, станет первыми переговорами президента США Дональда Трампа и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.

Предстоящая встреча "будет иметь огромное значение для США и Южной Кореи, а также и для региона и мира, так как отношения между Америкой и Республикой Корея являются глобальным партнерством", сказал Шеннон журналистам.

Он сообщил, что стороны подтвердили приверженность двух стран к партнерству и союзу, который "защищает не только народ Кореи, но и союзнические силы в Корее и других партнеров в регионе", а также намерение двух стран соблюдать договоренности по развертыванию новой системы противоракетной обороны THAAD.

Во вторник Шеннон совершил визит в Японию, где обсудил вопросы региональной безопасности с заместителем министра иностранных дел Синсукэ Сугиямой и секретарем Совета безопасности Сётаро Яти.