Дэвид Бондерман покинул совет директоров Uber после замечания о женщинах

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Американский миллиардер и партнер основатель компании TPG Capital Дэвид Бондерман вышел из состава совета директоров онлайн-сервиса такси Uber после замечания о женщинах, которое он сделал на встрече компании во вторник, пишет газета New York Times.

Ранее сообщалось, что онлайн-сервис такси Uber уволил 20 сотрудников после независимого расследования в связи с заявлениями о сексуальных домогательствах. Всего в ходе внутреннего расследования в компании было получено 215 жалоб из-за домогательств и издевательств, некоторые из которых находятся на стадии рассмотрения.

Как сообщает издание, во время встречи во вторник, одна из членов совета директоров компании Арианна Хаффингтон заявила, что если в составе совета есть одна женщина, это обычно означает, что в его состав войдет большее число женщин. Бондерман в свою очередь отметил, что это скорее означает, что в правлении будет больше "разговоров". По словам знакомых с ситуацией людей, это замечание вызвало бурную реакцию сотрудников компании.

Как пишет газета, позднее Бондерман извинился за свой комментарий. Он отметил, что не хочет, чтобы его комментарии отвлекали кого-либо, поскольку Uber работает над культурой в компании, которой можно гордиться. "Я должен придерживаться тех же стандартов, которые мы просим принять Uber. Поэтому я принял решение уйти из совета директоров Uber, начиная с завтрашнего утра", — приводит газета слова Бондермана.

"Я ценю, что Дэвид поступает правильно для Uber в это время критических культурных изменений в компании", — говорится в заявлении Хаффингтон.

Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от работающих в ней таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.