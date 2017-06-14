Пентагон не комментирует полномочия Мэттиса по войскам в Афганистане

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Пентагон не стал комментировать появившиеся в СМИ сообщения о том, что президент США Дональд Трамп наделил министра обороны Джеймса Мэттиса полномочиями для определения численности американских военных в Афганистане.

"На данный момент у нас нечем поделиться по этому поводу", — сказали РИА Новости в пресс-службе американского военного ведомства.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного официального представителя США сообщило, что Трамп предоставил Мэттису полномочия по определению численности американского военного контингента в Афганистане. По данным агентства, немедленного объявления об увеличении численности американских войск в этой стране не будет. Сейчас она составляет порядка 8,4 тысячи военнослужащих.