В США пока не приняли решение по изменению политики в отношении Кубы

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Администрация США пока не приняла окончательного решения о своей политике в отношении Кубы, заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"На этот счет пока не принято никаких окончательных решений. Но как только у нас будет информация по данному поводу, мы будем рады поделиться ею", — сказала она журналистам.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что президент США Дональд Трамп может объявить об ужесточении политики по отношению к Кубе в ходе своего визита в Майами в пятницу.

По данным источников агентства, новый политический курс может включать ужесточение правил торговли и въезда на территорию США. Как сообщается, помощники Трампа должны направить свои рекомендации органам безопасности и президенту в ближайшие дни.

Вашингтон и Гавана постепенно улучшали отношения с декабря 2015 года. В частности, они вновь открыли посольства на территории друг друга, а экс-президент США Барак Обама посетил в 2016 году Кубу. При этом конгресс США не соглашается отменять действующее более полувека торговое эмбарго в отношении Кубы.