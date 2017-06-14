Трамп не намерен увольнять спецпрокурора по России Миллера

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп имеет право уволить спецпрокурора по РФ Роберта Мюллера, но не собирается этого делать, заявила во вторник официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Ранее один из друзей главы государства Кристофер Радди, возглавляющий корпорацию Newsmax Media, заявил, что Трамп рассматривает возможность увольнения Мюллера.

"Несмотря на то, что президент имеет такое право, он не собирается этого делать", — сказала Сандерс.

Ранее в тот же день генеральный прокурор США Джефф Сешнс на слушаниях в сенате заявил, что полностью доверяет Мюллеру. Однако он не стал отвечать на вопрос, пользуется ли Мюллер, на его взгляд, доверием президента.

США обвиняют Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Результатов официального расследования власти США не предоставили. Россия неоднократно опровергала эти обвинения американских спецслужб. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассандж также опровергал какую-либо связь между сайтом и Россией.

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в конгрессе США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, никаких фактов приведено не было.