США и ЕС обсудят, как предотвратить расширение запрета на провоз ноутбуков

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Представители министерства внутренней безопасности США на этой неделе проведут встречи с европейскими чиновниками для обсуждения новых мер безопасности, которые могут предотвратить расширение запрета на провоз ноутбуков на самолетах, передает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что США могут распространить запрет на провоз ноутбуков в самолетах, направляющихся в США, еще на 71 аэропорт в дополнение к уже имеющимся 10.

Представитель американского МВД Дэвид Лэпэн (David Lapan) заявил, что не будет раскрывать конкретные улучшения мер безопасности, но отметил, что они находятся на пути обмена информацией о пассажирах, а также определении типов мер.

Как заявил агентству представитель европейской отрасли авиаперевозок, среди возможных предложений США — проверки для обнаружения следов взрывчатых веществ и повышенная проверка сотрудников аэропортов, а также дополнительное наличие минно-розыскных собак.

Как сообщает агентство, Лапан отметил, что еще предстоит выяснить, могут ли усиленные меры по обеспечению безопасности позволить внести изменения в отношении аэропортов, на которые распространяется запрет.

В настоящее время антитеррористические правила, введенные авиационными властями США, предполагают запрет на провоз ноутбуков из десяти аэропортов на Ближнем Востоке. Ограничения были введены в марте в отношении аэропортов Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции.