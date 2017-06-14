В Аргентине для 150 тысяч человек отменили пенсии по нетрудоспособности

МЕХИКО, 14 июн – РИА Новости. Более 150 тысяч человек с нетрудоспособностью остаются теперь без выплаты пенсий в Аргентине по решению властей страны, сообщил во вторник глава управления прокуратуры по расследованию преступлений в сфере социальной безопасности Габриэль де Ведия.

Де Ведия раскритиковал действия правительства, заявив, что речь идет о неотъемлемом праве этих людей. "Это не субсидия, не подарок, не милостыня и не благотворительность, а право", — приводит канал Telesur заявление чиновника.

Власти Аргентины вернулись к практике, существовавшей в конце 1990-х годов при президенте Карлосе Менеме, когда процедура получения права на соответствующие выплаты для нетрудоспособных была чрезвычайно усложнена. При пришедших затем к власти левых правительствах данная норма была смягчена, а число получающих пенсии увеличилось в разы, что дало нынешним властям право говорить о безответственном подходе к подобным социальным выплатам.

"Нельзя отменять право, которым обладали многие люди, без предупреждения, без малейшего уважения к праву на свою защиту", — заявил представитель прокуратуры де Ведия.

По новым нормам, вне социальных выплат могут остаться все люди, недееспособность которых не достигает 76% по специальной шкале, у которых есть супруг, автомобиль либо получающие какую-либо временную выгоду.