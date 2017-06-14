Американский сенат поддержал законопроект о продаже оружия Эр-Рияду

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Американский сенат во вторник поддержал намерение администрации США продать Саудовской Аравии крупную партию высокоточного оружия на сумму свыше 500 миллионов долларов.

За соответствующий законопроект проголосовали 53 сенатора, против высказались — 47.

Таким образом сенаторы отклонили инициативу коллеги-республиканца Рэнда Пола о запрете данной сделки. Сторонники Пола считали, что данная сделка может привести к использованию этого оружия в Йемене.

В списке продаж аэростаты, танки, артиллерия, противоминометные радары, бронемашины пехоты, вертолеты. В военно-морской сфере продажи включают корабли, вертолеты, патрульные катера и системы вооружения для них.

Кроме того, США помогут модернизации ВВС королевства, поставляя транспортные и разведывательные самолеты, легкие штурмовики, а также системы наведения.

Наконец, США поставят Саудовской Аравии оборудование и услуги для оперативно-тактического руководства.