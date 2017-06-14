Путин заявил, что у России большой опыт преодоления межэтнических проблем

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Россия сможет легко преодолеть все "чувствительные вещи" межэтнических и межрелигиозных отношений, опираясь на огромный исторический опыт, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну.

"Что касается межэтнических отношений, это всегда и везде очень тонкая субстанция. Но у России здесь есть определенные преимущества, потому что, если, скажем, для Европы и даже отчасти для сегодняшних Соединенных Штатов люди с другой религией — это в основном иммигранты. У нас — нет. Они — россияне, это их родина, и другой родины у них нет", — считает российский президент.

По мнению Путина, "Россия изначально с первых шагов своих складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство, и у нас за тысячу лет сложилась определенная культура взаимоотношений".

"В местах смешанного проживания христиан и мусульман очень много ситуаций, когда люди вместе отмечают как христианские, так и мусульманские праздники. Поэтому мне кажется, опираясь на этот огромный исторический позитив, мы сможем достаточно легко преодолеть все тонкие и чувствительные вещи межэтнических и межрелигиозных отношений", — подчеркнул глава государства.

Путин также отметил, что в РФ "третий год подряд естественный прирост населения, в том числе и в регионах с традиционным проживанием преимущественно русского населения".