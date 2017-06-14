В Косово радикалы призвали к созданию правительства без нынешних властей

БЕЛГРАД, 14 июн — РИА Новости. Лидер радикального косовско-албанского движения "Самоопределение" Альбин Курти призвал к созданию коалиции умеренных реформистов и нацменьшинства, без победившего блока партий нынешнего президента самопровозглашенной республики Хашима Тачи и экс-премьера Рамуша Харадиная.

Крупнейшая коалиция "Демократической партии Косово" (ДПК) близкой президенту Тачи, "Альянса за будущее Косово" (АБК) Харадиная и других партий получила на прошедших в воскресенье досрочных выборах свыше 34% голосов избирателей. С таким результатом блоку бывших полевых командиров Освободительной армии Косово (ОАК) необходимо объединиться с другой политической силой, чтобы получить минимум 61 из 120 мандатов для формирования нового кабмина. Следующее за ними "Самоопределение" получило около 27% голосов, тем самым обойдя коалицию умеренных реформаторов "Демократического союза Косово" (ДСК), набравшую свыше 25%.

"Призываю политические партии коалиции ДСК начать переговоры с "Самоопределением" о формировании правительства Косово. Выборы 11 июня показали, что граждане желают перемен и не дали возможности коалиции ДПК сформировать новый кабинет министров… Новое правительство должно стать правительством перемен", — цитирует Курти Радио и телевидение Косово (РТК).

Лидер радикалов официально призвал к сотрудничеству и партии нацменьшинств, крупнейшей из которых является "Сербский список", завоевавший все десять предусмотренных для сербов мандатов в косовском парламенте.

На прошлых парламентских выборах в июне 2014 года "Самоопределение" получило 13,5% голосов и заняло 16 мест в парламенте непризнанного государства. Движение известно жесткой позицией по отношению к властям в Приштине, официальному Белграду и даже Брюсселю. Радикализм сторонников Курти многократно приводил к столкновениям с косовской полицией, международными структурами в крае и беспорядкам в парламенте.

Распыление слезоточивого газа в зале заседаний с целью срыва ратификации соглашений с Белградом о формировании Сообщества сербских общин (ССО) с правами автономии и Подгорицей о демаркации с Черногорией в большинстве случаев устраивали депутаты "Самоопределения". Активисты движения и его лидер неоднократно подвергались обыскам и оказывались за решеткой, включая градоначальника Приштины Шпенда Ахмети, власти Косово пытались связать их с нападениями на парламент и Радио и телевидение Косово осенью 2016 года. Курти считает, что вести переговоры с Белградом и Подгорицей должен он и его сторонники.

Тачи, Харадинай, глава примкнувшей к коалиции "Инициативы за Косово" Фатмир Лимай, "номер один" в партийном списке ДПК экс-спикер парламента Кадри Весели, депутат и брат кандидата в премьеры Даут Харадинай, как и многие другие члены победившей коалиции, являются ветеранами вооруженного конфликта с Сербией 1998-1999 годов и считаются в Белграде военными преступниками. Выборы состоялись перед началом работы Специального международного суда по военным преступлением в Косово в Гааге, который может выдвинуть обвинения против любого из ветеранов ОАК.