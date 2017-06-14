В конгрессе США требуют принять стратегию по нацбезопасности

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. В конгрессе США представлен законопроект, подразумевающий принятие стратегии в области национальной безопасности в связи с "агрессией РФ".
"Законопроект представляет собой жесткое и ответственное противостояние провокациям со стороны России", — отметил Смит. Свое "детище" он назвал "попыткой создать фундамент для новых мер коллективной безопасности по противостоянию влиянию (президента РФ Владимира) Путина и по поддержке демократических сообществ".
Как подчеркнул законодатель, "настало время, что вызов (со стороны РФ) должен стать одним из главных опасений в рамках стратегии по национальной безопасности США".
Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".
Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.