В конгрессе США требуют принять стратегию по нацбезопасности

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. В конгрессе США представлен законопроект, подразумевающий принятие стратегии в области национальной безопасности в связи с "агрессией РФ".

Документ под названием "Акт 2017 года о стимулировании единства против российской агрессии" разработал старший демократ в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса Адам Смит. На данный момент законопроект уже представлен, но его внесение на рассмотрение законодателей произойдет в ближайшее время.

"Законопроект представляет собой жесткое и ответственное противостояние провокациям со стороны России", — отметил Смит. Свое "детище" он назвал "попыткой создать фундамент для новых мер коллективной безопасности по противостоянию влиянию (президента РФ Владимира) Путина и по поддержке демократических сообществ".

Как подчеркнул законодатель, "настало время, что вызов (со стороны РФ) должен стать одним из главных опасений в рамках стратегии по национальной безопасности США".

Документ, в частности, подразумевает, что министерство обороны США должно выработать специальную стратегию по России, в том числе и по противостоянию российской военной технике.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.