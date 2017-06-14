Макрон: антитеррористический закон будет соблюдать верховенство права

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Законопроект о борьбе с терроризмом будет соблюдать принцип господства права и свободу слова, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с председателем Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Гвидо Раймонди.

Как передает агентство Рейтер со ссылкой на Елисейский дворец, Макрон подчеркнул, что для Франции целью является "выход из положения чрезвычайной ситуации, которое не позволяет достаточно эффективно бороться с терроризмом".

"Он упомянул об основных целях законопроекта о борьбе с терроризмом, заверив Раймонди, что законопроект будет соблюдать верховенство права и свободу волеизъявления", — отметили в Елисейском дворце.

Отмечается, что Макрон также заявил, что работы по корректировки законопроекта будут проводится в "полном соответствии принципов, которые защищает" ЕСПЧ.

Как сообщает агентство, этот законопроект вызывает беспокойство у представителей судебной власти и защитников гражданских свобод.