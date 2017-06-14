Генеральный прокурор США Сешнс обсуждал с российским послом Украину

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил, что в бытность сенатором в прошлом году обсуждал тему Украины на одной из встреч с послом РФ Сергеем Кисляком.

"За день до встречи с ним я встречался с украинским послом и выслушал его опасения по поводу России. И я обсудил это с Кисляком", — сказал Сешнс на слушаниях в сенатском комитете по разведке.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн поинтересовался, обсуждал ли Сешнс с Кисляком "опасения по поводу российской поддержки (президента Сирии Башара) Асада". "Я не помню этого", — ответил генпрокурор.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР.

В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.