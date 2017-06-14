Сешнс не знает о встречах сотрудников штаба Трампа с представителями России

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил, что не знает о каких-либо встречах сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа в прошлом году с представителями РФ.
В каждом из этих случаев Сешнс отвечал "я не знаю", "у меня нет информации об этом" и "я этого не помню".
В то же время Сешнс оговорился, что согласно публичной информации, Пейдж "мог встречаться с российскими представителями". Однако он не уточнил, было ли это в период работы Пейджа в штабе Трампа.
В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.
Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.